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New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

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New York borsası, haftanın ilk işlem gününde düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,04 azalarak 38.784,90 puana indi. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 azalarak 38.784,90 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 azalışla 5.341,22 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,3 kayıpla 17.083,45 puana geriledi.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı ile enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin artmasına karşın ABD ekonomisine yönelik verilerin karışık sinyaller verdiğine işaret etti.

Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını belirtti.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günkü Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyal verebileceğini söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 47 olarak fiyatlandı.

Öte yandan hisse sahipliğini çalışanlar ve yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hisse bölünmesine giden Nvidia'nın hisseleri, açılışta yüzde 0,3 ile hafif düşüş kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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