New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde düşüşle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kaybetti. ABD Merkez Bankası'nın para politikası değerlendirmeleri ve açıklanacak veriler yatırımcıların odak noktası oldu.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 azalarak 35.376,44 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 4.554,86 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kayıpla 14.239,31 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu hafta yapacağı para politikasına yönelik değerlendirmeler ve açıklanacak veriler beklenirken, pay piyasaları haftanın ilk işlem gününe negatif başlangıç yaptı.

Analistler, tatil sezonu perakende harcama eğilimleri ile bu hafta açıklanacak ekim ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.