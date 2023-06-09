New York Borsası Haftanın Son İşlem Gününe Yükselişle Başladı

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artışla 33.852,44 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artarak 4.304,88 puana, Nasdaq endeksi de 0,56 kazançla 13.312,40 puana yükseldi.

Yatırımcılar gelecek haftaki yoğun ekonomik veri gündemini beklerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ülkede mayıs enflasyonunun tüketici fiyatlarının aylık bazda hafif düştüğünü göstermesini beklediklerini ancak çekirdek fiyatların yüksek kalmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 14 Haziran'daki toplantısında faiz oranını yüzde 75 ihtimalle sabit tutacağı, yüzde 25 ihtimalle ise 25 baz puan artıracağı öngörüldü.

Öte yandan, Tesla'nın süper şarj ağını kullanmayı kabul eden General Motors'un, hisse fiyatı yüzde 4'ün üzerinde artarken, Tesla hisseleri de yüzde 6'ya yakın değer kazandı.

Netflix'in hisselerinin ise şifre paylaşımına getirdiği baskı sonrasında aboneliklerinin arttığına dair raporun ardından yüzde 2,3 yükselmesi dikkati çekti.