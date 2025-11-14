Haberler

New York Borsası Haftanın Son İşlem Gününe Düşüşle Başladı

Güncelleme:
New York borsası, Dow Jones'un yüzde 0,49, S&P 500'ün yüzde 0,97 ve Nasdaq'ın yüzde 1,42 düşüşle açılması ile haftanın son işlem gününe negatif seyirle başladı. Finansal piyasalarda belirsizlik sürerken, teknoloji hisselerindeki satışlar dikkat çekti.

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,49 azalarak 47.222,38 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,97 azalışla 6.672,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 kayıpla 22.544,73 puana indi.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri baskı altında kalmaya devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) belirsizlik ortamında, "bekle-gör" pozisyonuna geçebileceğine yönelik beklentilerin arttığını belirterek, politika endişelerinin, yatırımcıların federal hükümetin yeniden açılması konusundaki heyecanını gölgede bıraktığını ifade etti.

ABD'de enflasyona ve istihdam piyasasına yönelik risklerin sürdüğüne işaret eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürme olasılığının gerilediğini kaydetti.

Hükümetin kapalı kalmasıyla aksayan verilerin ne zaman açıklanacağı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ABD Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, eylül ayına dair istihdam verilerinin toplandığını ancak işlenmediğini söyledi.

Eylül ayı istihdam raporunun gelecek hafta açıklanmasını umduğunu dile getiren Chavez-DeRemer, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin tam olarak toplanamaması dolayısıyla TÜFE verilerini açıklayabileceklerinden emin olmadığını belirtti.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), 26 Kasım'da üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine dair ikinci tahminini ve ekim ayı kişisel tüketim harcamaları verilerini açıklayacağını bildirdi. BEA, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerinin ise 4 Aralık'ta yayımlanacağını açıkladı.

Yüksek değerlemelere dair endişelerle teknoloji hisselerindeki satışla, çip şirketi Nvidia'nın hisseleri yüzde 3 değer kaybetti.

Tesla'nın hisseleri yüzde 4, Broadcom'un hisseleri yüzde 3, Meta, Alphabet ve Amazon'un hisseleri yüzde 2 ve Microsoft ile Apple'ın hisseleri yüzde 1 geriledi.

Öte yandan, üst yöneticisi Doug McMillon'un ocak ayında emekli olacağını duyuran ABD'li perakende mağaza devi Walmart'ın hisseleri de yüzde 2 düştü.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
