New York Borsası Haftanın Son İşlem Gününe Düşüşle Başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalışla 33.835,66 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalarak 4.354,17 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,07 kayıpla 13.484,10 puana geriledi. Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yılın geri kalanında daha fazla faiz artışı olmamasından yana olduğunu söyledi.

NEW New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalışla 33.835,66 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalarak 4.354,17 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,07 kayıpla 13.484,10 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, Kongre'de iki gün süren sunumunda şahin açıklamalarda bulunurken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yılın geri kalanında daha fazla faiz artışı olmamasından yana olduğunu söyledi.

San Francisco FedBaşkanı Mary Daly de iki faiz artışının daha yapılmasının sadece bir tahmin olduğunu ve kesin olarak bilinmediğini ifade ederek, bu ayki toplantıda faiz oranlarını sabit tutma ve verileri izleme kararını güçlü bir şekilde desteklediğini kaydetti.

Daly, hedeflere yaklaştıkça politika sıkılaştırma hızını yavaşlatmanın ihtiyatlı olacağını savundu.