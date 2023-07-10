New York Borsası Haftanın İlk İşlem Gününü Yükselişle Tamamladı

New York Borsası, haftanın ilk işlem gününde yükseliş kaydetti. Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,62 artışla 33.944,40 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artarak 4.410,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 artışla 13.685,48 puana çıktı. ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftada pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Analistler, TÜFE ve ÜFE verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti. Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edildi.

New York Borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artışla 33.944,40 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artarak 4.410,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 artışla 13.685,48 puana çıktı.

ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, çarşamba açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin bugün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ise Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly güçlü iş gücü piyasası karşısında yüksek enflasyonu düşürmek için bu yıl birkaç faiz artırımına daha ihtiyaç duyulacağını düşündüğünü belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da enflasyonist baskıların hala daha fazla faiz artışına işaret ettiğini aktardı. Mester, Fed'in enflasyonu düşürmek için biraz daha sıkılaştırmaya ihtiyacı olacağını kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyonun çok yüksek ve bunun sürdürülebilir olmadığını belirterek, en büyük riskin enflasyonu hedefe geri döndürmemek olduğu değerlendirmesinde bulundu.