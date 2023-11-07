New York Borsası Haftanın İlk İşlem Gününü Hafif Yükselişle Tamamladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü hafif yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artışla 34.095,86 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 artarak 4.366,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 artışla 13.518,78 puana yükseldi.

ABD'de geçen hafta beklentilerin altında kalan istihdam artışının ardından ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) "şahin" politikalarında sona gelmiş olabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri bu hafta yatırımcıların odağında yer alırken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, politika faizinin enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine dönebilmesini sağlayacak kadar kısıtlayıcı olacağını umduklarını belirtti. Cook, enflasyonda hedefe ulaşılmasını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ayrıca Cook, uzun vadeli tahvil getirilerindeki son artışın para politikası görünümüne bağlı olmadığını aktardı.

Öte yandan ABD'de bu hafta gerçekleşecek 112 milyar dolarlık 3 tahvil ihalesi öncesi tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artışla yüzde 4,66'ya çıktı.