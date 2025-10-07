New York Borsası Hafta Başında Karışık Seyir İzledi

New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalarak 46.694,97 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 6.740,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 kazançla 22.941,67 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor seviyelere ulaştı.

ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken yapay zekayla ilgili ortaklık haberleriyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'li yarı iletken şirketi AMD ve OpenAI, yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, AMD'nin OpenAI'nin yapay zeka altyapısını güçlendirmek için özel işlemci çipleri sağlayacağı ve ilk kurulumların 2026'nın ikinci yarısında başlayacağı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, stratejik çıkarları daha da uyumlu hale getirmek için AMD'nin OpenAI'ye 160 milyon adede kadar AMD hissesi için alım hakkı verdiği ve bu hakkın belirli aşamaların tamamlanmasına bağlı olarak kademeli şekilde devreye gireceği belirtildi.

Söz konusu ortaklık açıklamasının ardından AMD'nin hisseleri yüzde 23,7 değer kazandı.

Öte yandan, Washington'daki bütçe çıkmazına ilişkin belirsizlik sürerken, Senatonun hükümetin kapanmasına neden olan bütçe anlaşmazlığını çözmek amacıyla yeniden toplanması planlanıyor.

Cumhuriyetçiler ile Demokratların sunduğu, federal hükümete geçici finansman sağlamaya yönelik bütçe tasarılarının tekrar oylanması bekleniyor. Ancak bu oylamalardan bir sonuç çıkması öngörülmüyor.

Hükümetin kapalı kalması ekonomik veri takvimini de aksatırken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Ekim'deki toplantısına ekonomiye ilişkin sınırlı verilerle gitme olasılığını artırıyor.