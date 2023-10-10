New York Borsası Güvercin Yorumlarla Yükselişe Geçti

ABD Merkez Bankası yetkililerinin güvercin yorumları ve tahvil faizlerindeki gerileme etkisiyle New York borsası güne yükselişle başladı. İsrail-Hamas çatışmaları ve bilanço sezonu da piyasaların odağında.

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" yorumların ardından tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artışla 33.683,41 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 4.339,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artışla 13.505,81 puana tırmandı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken tahvil faizlerinde yaşanan gerilemenin etkisiyle pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de tahvil piyasaları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 18 baz puan düşerek yüzde 4,62'ye kadar indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın tahvil faizlerindeki son yükselişin daha fazla faiz artırımı ihtiyacını azaltabileceği yönünde dün yaptığı açıklamaların Fed'in bu yıl bir faiz artırımına daha gideceğine dair beklentileri azalttığını belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sonrası hızlanan petrol fiyatlarındaki yükselişin ise yavaşladığı görüldü. Orta Doğu'da artan tansiyon nedeniyle küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğine dair endişelerle dün yüzde 4'ün üzerinde artan Brent ve Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatları bugün hafif düşüş kaydedildi.

Öte yandan ABD'de bilanço sezonu başlarken, PepsiCo'nun hisseleri beklenenden iyi gelen üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından yüzde 1'in üzerinde arttı.

Analistler, hafta sonuna doğru açıklanacak büyük bankaların bilançolarının piyasaların odağında olduğunu belirtti.