New York Borsası Güvercin Fed Yorumlarıyla Yükseldi

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin 'güvercin' tondaki yorumlarının ardından tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle günü yükselişle tamamladı. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

New York borsası, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin "güvercin" tondaki yorumlarının ardından tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 33.739,30 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artarak 4.358,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 artışla 13.562,84 puana yükseldi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 13 baz puan düşüşle yüzde 4,65'e indi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic faiz oranlarının daha fazla artırılmasına gerek olmadığını düşündüğünü ve para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirecek kadar kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Ekonomik görünüme yönelik beklenmedik bir değişikliğin faiz oranlarının artırılmasını gerektirebileceğini kaydeden Bostic, ancak şu anda beklentisinin bu yönde olmadığını ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de uzun vadeli Hazine tahvillerinin getirilerindeki son artışın Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek olmadığı anlamına gelmesinin "mümkün" olduğunu ancak bunu kesin olarak bilmenin zor olduğunu ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de toptan eşya stokları, ağustosta beklentiler dahilinde yüzde 0,1 geriledi.

New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ise ülkede gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi eylülde 0,1 puan artışla yüzde 3,7'ye çıktı. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 3'e yükselirken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise 0,2 puan azalarak yüzde 2,8 seviyesine geriledi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi ile Fed'in son toplantısına ait tutanakların takip edileceğini belirtti.