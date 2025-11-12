NEW New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,18 artarak 47.927,96 puana yükseldi ve kapanış rekorunu tazeledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,25 azalışla 23.468,30 puana geriledi.

ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair iyimserliğe rağmen pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Senato yerel saatle pazartesi gecesi, 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD'de hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Senato'da yapılan oylamada 40'a karşı 60 oyla kabul edilirken, görüşülmesi için Temsilciler Meclisine gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinin de tasarıya olumlu oy vereceğini düşündüğünü belirtti.

Analistler, federal hükümetin kapalı kalmasının ABD Merkez Bankası (Fed) ve piyasalar için belirsizlik oluşturduğuna işaret ederek, hükümetin açılmasıyla açıklanmaya başlayacak önemli resmi verilerin ekonominin genel durumuna dair daha net bir çerçeve çizilebileceğini kaydetti.

Senatonun kapanmaya son verebilecek tasarıyı onaylamasının, piyasalarda risk iştahını yükselttiğini söyleyen analistler, ancak teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerine ilişkin endişelerin yeniden ortaya çıktığını ifade etti.

Kurumsal tarafta, Japonya merkezli SoftBank Group bugün yayımladığı bilançosunda, Nvidia'daki tüm hisselerini 5,83 milyar dolara sattığını açıkladı. Çip şirketi Nvidia'nın hisseleri, açıklama sonrasında yüzde 3 değer kaybetti.

Yapay zeka şirketlerine altyapı sağlayan CoreWeave'in hisseleri de üçüncü çeyrek için beklentilerin üzerinde gelir bildirmesine rağmen, bu yıla ilişkin gelir tahminlerinin düşük kalmasıyla yüzde 16'dan fazla geriledi.

Teknoloji şirketlerinden AMD, Meta, Broadcom ve Tesla'nın hisselerindeki düşüş de piyasalarda baskı oluşturdu.

Öte yandan, geçen ay özel sektör istihdamına ilişkin verileri haftalık olarak da yayımlamaya başlayan ADP Araştırma Enstitüsü, 25 Ekim'de sona eren dört haftalık döneme ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre ABD'de özel sektör istihdamının, söz konusu dönemde ortalama 11 bin 250 kişi azaldığı tahmin edildi.

Analistler bu durumun, iş gücü piyasasının ayın ikinci yarısında istihdam yaratmakta zorlandığını gösterdiğini kaydetti.