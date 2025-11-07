New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

New York borsası, ekonomiye ilişkin artan belirsizliklerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,84 azalarak 46.913,65 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,12 azalışla 6.720,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 kayıpla 23.053,99 puana geriledi.

Ekonomik verilerden alınan karışık sinyaller ve teknoloji hisselerinin değerlemelerine ilişkin devam eden endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'de federal hükümetin kapalı kalması ekonomik veri akışını aksatırken, bu süreçte alternatif göstergeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

İnsan kaynakları ve iş yönetimi hizmetleri sunan ADP'nin açıkladığı verilerin özel sektör istihdamın ekimde beklentilerin üzerinde arttığını göstermesine karşın dün açıklanan yeni veriler işten çıkarmaların yükseldiğine işaret etti.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın verilerine göre, ABD'de geçen ay açıklanan işten çıkarmalar, 22 yılın en yüksek ekim verisi olarak kayıtlara geçti.

ABD merkezli işverenlerin işten çıkarıldığını duyurduğu kişi sayısı, ekimde yıllık bazda yüzde 175 artışla 153 bin 74 kişiye çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, hükümetin kapalı olması nedeniyle enflasyon verilerinin eksikliğinin faiz indirimlerine devam etme konusunda kendisini tedirgin ettiğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da para politikasının enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi gerektiğini, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve iş gücü piyasasındaki zayıflıktan daha büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise Bankanın aralık ayında faiz indirmesini beklediğini kaydetti.

Şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, yarı iletken üreticisi Qualcomm'un hisseleri, karı ve gelirinin üç aylık dönemde beklentileri aşması ve güçlü öngörülerde bulunmasına rağmen yüzde 3,6 geriledi.

Teslimat şirketi DoorDash'in hisseleri de üçüncü çeyrekteki karının beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 17,5 değer kaybetti.

İlaç şirketi Moderna'nın hisseleri ise şirketin üçüncü çeyrekte beklenenden az zarar açıklamasının ardından yüzde 3,3 yükseldi.

Sosyal medya şirketi Snap'in hisseleri de üçüncü çeyrekte gelirinin beklentileri aşması ve Perplexity AI ile işbirliği açıklaması sonrası yüzde 9,7 değer kazandı. ???????