New York borsası, şirket bilançoları, tahvil piyasası ve makroekonomik verilerin etkisiyle düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,76 azalışla 32.784,30 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,18, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,76 düşüş gösterdi.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,76 azalışla 32.784,30 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,18 azalarak 4.137,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,76 kayıpla 12.595,61 puana indi.

ABD'de şirket bilançoları, tahvil piyasası ve makroekonomik veriler yakından takip edilirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü ve 2021'in son çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini kaydetti.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri de eylülde aylık bazda yüzde 4,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 21 Ekim ile biten haftada 210 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ABD Merkez Bankasının (Fed) daha uzun süre faiz oranlarını yüksek tutacağına ilişkin beklentileri kuvvetlendirdi.

Hafta başında yüzde 5'in üzerini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,84 seviyesinde seyretti.

ABD'de büyük şirketlerin bilançoları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın hisseleri, dün açıklanan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerini aşmasına rağmen şirketin Orta Doğu'daki çatışmanın dördüncü çeyrek satışlarını azaltabileceğini belirtmesi sonrası yüzde 4'e yakın değer kaybetti.