New York borsası, tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve otomobil üreticilerine yönelik grevlerin devam etmesi nedeniyle düşüşle tamamlandı.

NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 azalışla 33.119,57 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 4.258,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kayıpla 13.219,83 puana geriledi.

Yatırımcılar, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini beklerken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Eylül ile biten haftada 207 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, haftalık verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması için alan sağladığını belirterek, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin de Fed'in bir sonraki faiz adımına yönelik ipuçları arayan yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

İşsizlik başvurularına ilişkin veriler sonrası yüzde 4,77'yi aşan ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi daha sonra yüzde 4,71 seviyelerinde dengelendi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, herhangi bir karar için acele etmelerine gerek olmadığını belirterek, iş gücü ve fiyatlar düşmeye devam ederse oranları sabit tutabileceklerini ifade etti.

Daly, tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle Fed'in ilave sıkılaştırma yapmasına gerek kalmadığını söyledi.

Öte yandan ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasının (UAW), ülkedeki 3 otomobil üreticisine yönelik başlattığı grev sürerken, General Motors'un hisse fiyatı, 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez 30 doların altını gördü.

Grevlerin başladığı 15 Eylül'den bu yana General Motors'un hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.