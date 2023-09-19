New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,31 azaldı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de düşüş gösterdi. Yatırımcılar, Fed'in politika metni ve Jerome Powell'ın açıklamalarını takip ediyor.

NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,31 azalarak 34.517,73 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 4.443,95 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 13.678,19 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, Fed'in faiz oranını sabit tutmasının beklendiğini belirterek, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında "Banka'nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine" ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Son ekonomik verilerin çekirdek enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğinin sinyallerini verdiğini ifade eden analistler, ancak yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi, kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), otomotiv üreticileriyle devam eden görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedilmemesi halinde cuma günü daha fazla grev duyurmayı planladığını açıklarken, General Motors, Ford ve Stellantis'in hisseleri yaklaşık yüzde 2'şer artış gösterdi.

Walt Disney'in hisselerinin şirketin gelecek 10 yıl içinde park işine yönelik sermaye harcamalarını neredeyse iki katına çıkaracağını açıklamasının ardından yüzde 4'e yakın değer kaybetmesi de dikkati çekti.