ABD'de artan hazine tahvili getirileri ve yükselen petrol fiyatlarının baskısıyla New York borsası negatif bir seyir izledi. Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybederek geriledi.

NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,56 azalışla 34.641,97 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 azalarak 4.496,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kayıpla 14.020,95 puana düştü.

ABD'de artan hazine tahvili getirileri ve yükselen petrol fiyatlarının baskısıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de hazine tahvili getirilerinin, ekonomik verilerin dayanıklılık göstermesi ve gelen verilerin yakın zamanda faiz oranlarının değiştirilmesine gerek olmadığının sinyalini vermesiyle yükseldiğini belirtti.

ABD'de ham petrol fiyatlarının yüzde 1'den fazla arttığına işaret eden analistler, petrol fiyatlarındaki son yükselişin ülkenin enflasyonla mücadelesinin önünde engel olabileceğini dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutan fabrika siparişleri, temmuzda yüzde 2,1 ile piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son dönemdeki ekonomik verilerin Fed'e enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artırımlarının gerekli olup olmadığına karar verirken biraz zaman kazandıracağını söyledi.

Fed'in faiz oranlarını tekrar artırıp artırmayacağına verilerin yön vereceğini vurgulayan Waller, faiz artışlarında sona gelinip gelinmediğini söylemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Waller, bir faiz artırımının daha ekonomiyi resesyona sokmasının pek olası görünmediğini belirtti.

Öte yandan, sistem sorunu nedeniyle kalkışları bir süre duran ve sorunun çözülmesinin ardından uçuşlarına yeniden başlayan ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri yüzde 2,5 değer kaybetti.