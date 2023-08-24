ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları sonrasında New York borsasında endekslerdeki yükseliş kısa ömürlü oldu ve düşüş yaşandı. Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki konuşmasına odaklandı.

NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 370 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,08 kayıpla 34.099,42 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,35 düşüşle 4.376,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 azalarak 13.463,97 puana indi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları sonrasında endekslerdeki yükseliş kısa ömürlü olurken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara odaklandığını kaydetti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, para politikasına yönelik muhtemelen yeterince adım attıklarını, ABD'nin bu yıl faiz oranlarını aynı seviyede tutacağını düşündüğünü, gelecek yıl enflasyon düşerse faiz oranlarını azaltabileceklerini söyledi.

Harker, enflasyon daha hızlı düşerse faiz oranlarını daha erken indirilebileceğini ifade etti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de Fed'in yapacak daha çok işi olduğunu, sabırlı ve kararlı olması gerektiğini vurgulayarak, daha fazla faiz artışının da mümkün olduğunu dile getirdi.