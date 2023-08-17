New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,84 azalarak 34.474,83 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,77 düşüşle 4.370,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,17 kayıpla 13.316,93 puana indi. ABD'de ekonomik veriler, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına dair endişelere neden olurken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi azalışla 239 bine geriledi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ağustosta 12 ile beklentilerin üstünde gelirken, Ağustos 2022'den bu yana ilk kez pozitif değer aldı. Gün içinde ABD'nin 30 yıllık hazine tahvili getirisi yüzde 4,42'yi aşarak 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyesini kaydetti. Öte yandan, sağlık sigorta planı Blue Shield of California'nın, üyelerinin ilaç maliyetlerini azaltmak amacıyla ABD'li perakende eczane zinciri CVS Health'in bazı hizmetlerini bırakmayı planladığını duyurması sonrasında, sağlık hisselerindeki değer kaybı dikkati çekti. CVS Health'in hisse değeri yüzde 8'in üzerinde azalırken, ülkenin büyük sağlık sigorta şirketlerinden United Health'in hisseleri yüzde 2'ye yakın, Cigna'nın hisseleri yüzde 6'dan fazla düştü.