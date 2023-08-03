Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalışla 35.215,89 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalarak 4.501,89 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla 13.959,72 puana düştü. Yatırımcılar, açıklanan son ekonomik verilerle hazine tahvillerindeki artışı değerlendirirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. ABD'de 10 yıllık hazine tahvili getirisi, yüzde 4,18'i aşarken 9 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 6 bin artışla 227 bine yükseldi. Challenger, Gray & Christmas verilerine göre de temmuz ayında işten çıkarmalar, 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Analistler, işsizlik başvurularındaki artışın ABD'nin iş gücü piyasasındaki sıkılığa işaret edecek kadar küçük olduğunu belirtti. ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6'lık artış gösterdi. Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 1,2 puan azalışla 52,7'ye düşmesine karşın, sektörde büyümeye işaret etti. S&P Global'in açıkladığı temmuz ayına ilişkin nihai hizmet sektörü PMI verisi de 52,3 oldu.

NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalışla 35.215,89 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalarak 4.501,89 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla 13.959,72 puana düştü.

Yatırımcılar, açıklanan son ekonomik verilerle hazine tahvillerindeki artışı değerlendirirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'de 10 yıllık hazine tahvili getirisi, yüzde 4,18'i aşarken 9 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 6 bin artışla 227 bine yükseldi. Challenger, Gray & Christmas verilerine göre de temmuz ayında işten çıkarmalar, 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, işsizlik başvurularındaki artışın ABD'nin iş gücü piyasasındaki sıkılığa işaret edecek kadar küçük olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6'lık artış gösterdi.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 1,2 puan azalışla 52,7'ye düşmesine karşın, sektörde büyümeye işaret etti. S&P Global'in açıkladığı temmuz ayına ilişkin nihai hizmet sektörü PMI verisi de 52,3 oldu.