ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'un faiz artırımı sinyali vermesiyle New York borsası düşüşle kapandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,3, S&P 500 endeksi yüzde 0,52, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,21 değer kaybetti. Yapay zeka hisse senetlerindeki azalış da endekslerdeki düşüşte etkili oldu.

NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,3 azalışla 33.951,52 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 azalarak 4.365,69 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,21 kayıpla 13.502,20 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yaptığı sunumda, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirterek, neredeyse tüm Federal Açık Piyasa Komitesi yetkililerinin faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağını düşündüğünü söyledi.

Parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesinin zaman alacağını kaydeden Powell, gelen verilerin bütünü ve risk dengelerinin yanı sıra bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümüne etkilerine göre kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini vurguladı.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee gelecek birkaç ay içinde, mal enflasyonunun düşüp düşmediğinin bir anlam kazanacağına işaret ederek, sonbaharda da konut enflasyonunun düşmeye başlaması gerektiğini anlattı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de kapsamlı kredi sıkılaştırmasının finansal istikrarsızlık anlamına gelmeyeceğini ifade ederek, ek oran artışlarıyla ilerlemenin ekonomideki ivmeyi gereksiz yere azaltabileceğini savundu.

Para politikasının etkilerinin hissedilebilmesi için beklemenin ihtiyatlı olacağını dile getiren Bostic, enflasyonun yüzde 2'ye dönmesi için iş gücü piyasasının biraz daha yavaşlamasının gerekli olabileceğini kaydetti.

Bostic, ekonomi yavaşlamazsa, oranlar konusundaki pozisyonu yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaklarını, en azından 2024'ün sonlarına kadar bir faiz indirimi öngörmediğini söyledi.

Öte yandan, yapay zeka ile ilgili hisse senetlerindeki azalış endekslerdeki düşüşte etkili olurken, Nvidia hisselerindeki yüzde 2'ye yakın, Microsoft hisselerindeki yüzde 1,3 ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisselerindeki yüzde 2'nin üzerinde değer kaybı dikkati çekti.

Barclays'in not indirimi sonrası Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 5,5 düşerken, ABD Federal Ticaret Komisyonunun dava açmasının ardından Amazon'un hisselerinde de yüzde 1'e yakın azalış görüldü.