ABD'de borç limitinin artırılmasına yönelik yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde oylanması beklenirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,41 azalışla 32.908,27 puana indi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay bir faiz artırımına daha gidebileceğine dair beklentileri artıran veriler açıklandı.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 130 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,41 azalışla 32.908,27 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 azalarak 4.179,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kayıpla 12.935,28 puana geriledi.

ABD'de borç limitinin artırılmasına yönelik yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde oylanması beklenirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında borç limiti konusunda prensipte anlaşma sağlanmasına rağmen Kongredeki bürokratik sürecin kalan kısıtlı sürede tamamlanıp tamamlanamayacağı risk algısını beslemeyi sürdürdü.

Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarının pazartesine kadar Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi ve Demokratların kontrolündeki Senatodan geçmesi gerekiyor.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, nisanda 10 milyon 103 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İş gücü piyasasının dirençli olmaya devam ettiğini gösteren veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay bir faiz artırımına daha gidebileceğine dair beklentileri artırdı.

Fed'in bugün açıkladığı ve Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda ise ülkede ekonomik faaliyetin nisan ayı ve mayıs başında "çok az" değişim gösterdiği, gelecekteki büyüme beklentilerinin ise biraz kötüleştiği bildirildi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da Fed'in bir toplantıda faiz oranını sabit tutma kararının para politikası sıkılaşmasını sonlandırdığı anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.