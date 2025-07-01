NEW New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 44.061,49 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 6.187,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kayıpla 20.290,61 puana geriledi.

Yatırımcılar ABD'nin ticaret müzakereleri ile vergi indirimi tasarısına ilişkin haber akışını beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, yeni ticaret anlaşmaları yapılacağına dair iyimserliklere karşın bazı büyük ekonomilerin uzlaşma sürecine ilişkin belirsizliklere işaret etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de görüşülen vergi indirimi tasarısının bugün geçmesini umduğunu belirtti.

Trump, vergi indirimi düzenlemesini eleştirmeye devam eden ve bunun ülkenin mali sağlığını büyük ölçüde tehlikeye atacağını savunan Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ı hedef aldı.

Sübvansiyonlar olmasaydı Musk'ın "dükkanı kapatıp Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalacağını" belirten Trump, "Belki de DOGE'un buna iyice bir göz atmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Trump'ın, Musk'ın şirketlerinin aldığı sübvansiyonların incelenmesi gerektiğini ima etmesi sonrasında Tesla hisseleri güne yüzde 7 azalışla başladı.