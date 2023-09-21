Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,32 azalarak 34.332,23 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 4.374,36 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kayıpla 13.328,06 puana geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin endişeler artarken, pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif seyir izlendi.

NEW New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,32 azalarak 34.332,23 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 4.374,36 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kayıpla 13.328,06 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin endişeler artarken, pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif seyir izlendi.

Fed yetkililerinin tahminlerini içeren nokta grafiğinde yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyali verilirken, grafik aynı zamanda gelecek yıl iki 25 baz puanlık faiz indiriminin öngörüldüğüne işaret etti.

Analistler, Fed'in eylül ayında toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tuttuğunu ancak bu yıl ek faiz artışının önünü açarak gelecek yıl için beklenen faiz indirimlerinin miktarını azalttığını kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi yaklaşık yüzde 4,5 ile Ekim 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 2 yıllık tahvil getirisi de neredeyse yüzde 5,2 ile Kasım 2000'den bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

Makroekonomik veri tarafında, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Eylül ile biten haftada 201 bine gerileyerek ocak sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, hala güçlü iş piyasası koşullarına işaret eden işsizlik maaşı başvurusu verilerinin Fed'i faiz artışı rotasında kalmaya teşvik edebileceğini ifade etti.

ABD'de cari işlemler açığı da bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,1 azalarak 212,1 milyar dolarla 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylülde eksi 13,5 ile beklentilerin altına düşerken, sektörde daralmaya işaret etti.

Öte yandan, faiz oranlarının daha uzun yüksek kalacağı beklentisi sonrasında teknoloji hisselerindeki kayıplar dikkati çekti. Tesla'nın hisseleri yüzde 2, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,5 ve Meta ile Nvidia hisseleri yüzde 1 civarında düşüş gösterdi.