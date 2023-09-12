New York borsası, güne düşüşle başladı. ABD'de enflasyon verisi öncesi pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Petrol fiyatlarındaki artış enerji şirketlerinin hisselerini yükseltirken, teknoloji hisselerinde düşüş yaşandı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalışla 34.620,02 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 düşerek 4.473,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kayıpla 13.858,94 puana indi.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Arz endişeleri nedeniyle yılın en yüksek seviyelerinde seyreden petrol fiyatları, enflasyonla mücadeleye ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, yüzde 1'in üzerinde artarak 88,5 dolarla Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Artan petrol fiyatlarının etkisiyle enerji şirketlerinin hisselerinde yükseliş kaydedilirken, Chevron ve Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Dün yükseliş gösteren teknoloji hisselerinde ise bugün negatif bir seyir izleniyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelirin beklentilerin altında kalması sonrası Oracle'ın hisseleri yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

Yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanan Apple'ın hisseleri de yüzde 1'e yakın düştü.