NEW New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,27 azalışla 34.351,18 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,7 azalarak 4.434,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 kayıpla 13.675,11 puana düştü.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artışlarını bitirmeyeceğine dair endişeler artarken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Eylül ile biten haftada 13 bin kişi azalışla 216 bine geriledi. Piyasa öngörülerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvuruları, şubat ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, beklenenden zayıf gelen işsizlik maaşı başvuruları verilerinin yatırımcıların yapışkan enflasyona ilişkin endişelerini artırdığını belirterek, son verilerin ülkede iş gücü piyasasındaki sıkılığa ve Fed'in agresif sıkılaştırma döngüsünde önemli bir dirence işaret ettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın kasım toplantısında 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 47'ye çıktı.