New York Borsası Güne Düşüşle Başladı
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 33.881,38 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalarak 4.367,48 puana geriledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,37 kayıpla 13.506,02 puana geriledi. ABD'nin yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yeni sınırlamaları değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı bankalara yönelik stres testinin sonuçlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olduğunu belirtti.
New York borsası güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalışla 33.881,38 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalarak 4.367,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kayıpla 13.506,02 puana geriledi.
ABD'nin yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yeni sınırlamaları değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.
The Wall Street Journal'da yer alan haberde, ABD yönetiminin Çin'e yapay zeka çiplerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeyi düşündüğü aktarıldı.
Söz konusu haberin ardından çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde ve AMD'nin hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaydetti.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı bankalara yönelik stres testinin sonuçlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olduğunu belirtti.