New York Borsası Güne Düşüşle Başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 33.881,38 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalarak 4.367,48 puana geriledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,37 kayıpla 13.506,02 puana geriledi. ABD'nin yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yeni sınırlamaları değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı bankalara yönelik stres testinin sonuçlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olduğunu belirtti.