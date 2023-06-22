New York borsası güne düşüşle başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artırımı sinyali vermesi yatırımcıların umutlarını azalttı. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı yüksek seviyede kalmaya devam ederken, Tesla'nın notunun güncellenmesi sonrası şirketin hisseleri değer kaybetti.

NEW New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalışla 33.900,47 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalarak 4.355,40 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,44 kayıpla 13.443,41 puana geriledi.

Merkez bankalarından şahin adımlar gelmeye devam ederken, pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Dün, Temsilciler Meclisi'nde yarı yıllık para politikası raporuna ilişkin sunum yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artırımının sinyalini verdi.

Analistler, Powell'ın ifadelerinin, yatırımcıların Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaştığına dair umutlarını azalttığını belirtti.

Diğer merkez bankalarının daha fazla oran artışına gitmesinin de Fed'in agresif kalmasını kolaylaştırabileceğini kaydeden analistler, Powell'ın bugün Senato'da yapacağı sunumun da yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Makroekonomik veriler de takip edilirken, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Haziran ile biten haftada değişim göstermeyerek 264 bin oldu ve Ekim 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Ülkede cari işlemler açığı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 artarak 219,3 milyar dolara çıktı.

Öte yandan, Barclays'in ardından Morgan Stanley'nin de Tesla'nın notunu güncellemesi sonrası şirketin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.