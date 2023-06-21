NEW New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 90 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,28 azalışla 33.958,14 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 azalarak 4.373,68 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,39 kayıpla 13.614.31 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumu beklerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Öte yandan Fed, Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin yapacağı konuşmanın metnini paylaştı.

Powell, enflasyonun düşürülmesinin, muhtemelen trendin altında bir büyüme dönemi ve iş gücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşama gerektireceğini belirtti.

Parasal sıkılaştırmanın bazı etkilerinin görüldüğüne işaret eden Powell, özellikle enflasyon üzerindeki tam etkilerin gerçekleşmesinin zaman alacağını kaydetti.

Powell, neredeyse tüm politika yapıcıların faiz oranlarını yıl sonuna kadar biraz daha artırmanın uygun olacağını düşündüğünü ifade etti.

Ayrıca, beklenenden daha zayıf gelir açıklayan Amerikan kargo devlerinden FedEx'in hisselerindeki yüzde 1'e yakın değer kaybı dikkati çekti.