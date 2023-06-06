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New York Borsası Güne Düşüşle Başladı

New York Borsası Güne Düşüşle Başladı

Ekonomi Haberleri

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 33.547,67 puana geriledi. Yatırımcılar, Fed'in politika faizini sabit tutabileceği ihtimalini değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Coinbase'e dava açtığını bildirdi. Şirketin hisseleri, söz konusu dava haberi sonrasında yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.

NEW New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalışla 33.547,67 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalarak 4.271,34 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 13.199,59 puana indi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutabileceği ihtimalini değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Analistler, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerin Fed'in politika görünümüne ilişkin belirsizliği artırdığını söyledi.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Coinbase'e dava açtığını bildirdi. Şirketin hisseleri, söz konusu dava haberi sonrasında yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.

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Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones New York Fed Ekonomi Haberler

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