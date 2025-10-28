Haberler

New York Borsası Güçlü Şirket Bilançolarıyla Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsasında, güçlü şirket bilançolarının ardından Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artış gösterdi. UnitedHealth ve UPS'in hisseleri, beklentilerin üzerinde kazanç açıklamaları yaparak değer kazandı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararını ve büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarını bekliyor.

NEW New York borsası, güçlü şirket bilançolarının yayımlanması sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,44 artarak 47.752,35 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artışla 6.897,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 kazançla 23.766,46 puana çıktı.

Yatırımcılar, açıklanan şirket bilançolarında ekonominin durumuna dair ipuçları ararken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Bugün finansal sonuçlarını yayımlayan Amerikan sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in hisseleri, beklentilerin üzerinde kar açıklaması ve yıllık gelir beklentilerini yükseltmesi sonrasında yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Bilançosunda beklentilerden iyi gelir ve kar bildiren lojistik şirketi United Parcel Service'in (UPS) hisseleri de yüzde 10 yükseldi.

Öte yandan, çevrim içi ödeme sistemi PayPal'in hisseleri, dijital cüzdanının ChatGPT'ye entegre edilmesi için OpenAI ile bir anlaşma imzaladığını açıklamasının ardından yüzde 7 artış kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 1,5 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki politika kararının da yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, Fed'in 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Yarın Fed'in faiz kararının yanı sıra Microsoft, Alphabet ve Meta'nın piyasa kapanışının ardından yayımlayacağı finansal sonuçlar takip edilecek.

Apple ve Amazon ise perşembe günü bilançolarını açıklayacak.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları alarmda! Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.