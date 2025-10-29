Haberler

New York Borsası Fed Öncesinde Yükselişe Geçti

Güncelleme:
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde pozitif bir açılış yaptı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artış gösterdi. Yatırımcılar, Fed’in muhtemel faiz indirimini beklerken, Nvidia hissesinde gözlemlenen artış dikkat çekti.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı öncesinde güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artarak 47.809,58 puana tırmandı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 6.907,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kazançla 23.984,99 puana çıktı.

Yatırımcılar Fed'in faiz kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, bankanın bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözle bakıldığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de piyasaların seyri üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Kurumsal tarafta, dün yapay zeka alanındaki yeni atılımlarını ve çeşitli şirketlerle gittiği işbirliklerini duyurması sonrasında yaklaşık yüzde 5 yükselen Nvidia'nın hisseleri bugün de yüzde 4'ten fazla artış kaydetti. Böylelikle Nvidia, piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu.

Boeing'in hisseleri ise bugün yayımladığı bilançosunda 777X jet programındaki gecikmelerle ilgili yaklaşık 5 milyar dolarlık bir masraf bildirmesi sonrasında yüzde 2'ye yakın düştü.

Beklentilerin üzerinde kar açıklayan telekomünikasyon şirketi Verizon'un hisseleri de yüzde 5 yükseldi.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmasının üzerinden dört hafta geçmesine karşın, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe üzerinde hala uzlaşmaya varamadı.

Ticaret cephesinde ise Asya turu devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile zorlu ticaret anlaşmasının, "neredeyse tamamlandığını" söyledi.

Analistler, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Güney Kore'de gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuçların da yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Bugün, Alphabet, Meta ve Microsoft'un piyasa kapanışının ardından yayımlayacağı finansal sonuçlar da takip edilecek.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
