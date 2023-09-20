New York Borsası Fed Kararı Sonrası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı sonrasında günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 80 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,22 azalarak 34.440,88 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,94 düşüşle 4.402,20 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,53 kayıpla 13.469,13 puana geriledi.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutarken pozitif açılan pay piyasaları günü negatif tamamladı.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin "sağlam" bir hızda büyüdüğüne işaret ettiği belirtildi.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.

Federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak koruyan Fed, yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetinde olduklarını ifade etti.