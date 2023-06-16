New York Borsası Fed'in Sıkılaşma Politikasının Sonuna Yaklaştığına Dair Beklentilerle Yükselişle Başladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin artmasıyla haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan New York borsası, açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artışla 34.464,02 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artarak 4.440,95 puana ve Nasdaq endeksi 0,55 kazançla 13.859,07 puana yükseldi. Enflasyon verilerinin beklentilerin altında geldiği, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ise faiz oranını sabit tuttuğu haftanın son işlem gününün açılışında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin artmasıyla haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artışla 34.464,02 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artarak 4.440,95 puana ve Nasdaq endeksi 0,55 kazançla 13.859,07 puana yükseldi.

Enflasyon verilerinin beklentilerin altında geldiği, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) ise faiz oranını sabit tuttuğu haftanın son işlem gününün açılışında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Son Fed toplantısının ardından banka yetkililerinin açıklamaları önem kazanırken, ilk açıklamalar Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'den geldi.

Waller, Norveç'te düzenlenen bir konferansta bugün yaptığı konuşmada, ABD'de bankacılık sektöründe yaşanan son sıkıntıların kredi koşulları üzerinde etkisi olup olmadığının netleşmediğini belirtti. Waller, birkaç bankanın beceriksiz yönetimi nedeniyle para politikasının değiştirilmemesi gerektiğini savundu.

Çekirdek enflasyonun düşmediğine işaret eden Waller, çekirdek enflasyonun hareket etmemesinin rahatsız edici olduğunu, muhtemelen biraz daha sıkılaşmanın gerekeceğini kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Barkin de enflasyonun hala çok yüksek ve inatçı bir şekilde kalıcı olduğunu belirterek, faiz oranı artış hızının yavaşlatılmasının verileri değerlendirmek için zaman verdiğini aktardı.

Barkin, gelecek verilerin talep yavaşlamasının enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürdüğünü teyit etmemesi halinde daha fazla faiz artışı yapılması konusunda rahat olduğunu ifade etti.

Yüksek faizlerin ciddi yavaşlama riski yaratabileceğine dikkati çeken Barkin, ancak 1970'lerdeki deneyimin Fed'in enflasyonla mücadelesinden hemen vazgeçmemesi gerektiğini gösterdiğini kaydetti.