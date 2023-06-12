New York Borsası, Fed'in Faiz Kararına Odaklandı

ABD Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında faiz oranını sabit tutacağı beklentisiyle New York borsası yükselişle kapandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,56 artarak 34.066,33 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,94 artarken Nasdaq endeksi yüzde 1,53 kazançla 13.461,92 puana yükseldi. Yarın açıklanacak enflasyon verisi ve Fed'in faiz kararı öncesi piyasalarda pozitif seyir izleniyor.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu haftaki toplantısında faiz oranını sabit tutacağına dair beklentilerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 190 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,56 artışla 34.066,33 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,94 artarak 4.339,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,53 kazançla 13.461,92 puana yükseldi. Her iki endeks de kapanışta Nisan 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi ve Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, Fed'in yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komistesi (FOMC) toplantısında yüzde 77 ihtimalle politika faizini sabit tutmasının beklendiğini, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardaki sinyallerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Ülkede yarın açıklanacak enflasyon verileri de Fed'in para politikasının seyri açısından önem taşırken, piyasalarda mayıs ayı enflasyonunun aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,1 olması bekleniyor.

Öte yandan, New York Fed'in bugün açıkladığı mayıs ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin gerilediğini gösterdi.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 4,1 ile iki yılın en düşük seviyesine indi. Aynı dönemde, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artışla yüzde 3'e çıkarken, gelecek 5 yıllık süreci kapsayan uzun vadeli enflasyon beklentisi 0,1 puan artarak yüzde 2,7'ye yükseldi.