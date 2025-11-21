Haberler

New York Borsası, Fed'in Faiz İndirim Beklentileri ile Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentilerinin artmasıyla haftaya yükselişle başladı. Dow Jones endeksi açılışta %0,37 artışla 45.922,98 puana çıktı. Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları, piyasalardaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) aralık ayı toplantısına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,37 artarak 45.922,98 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artışla 6.571,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kazançla 22.202,32 puana yükseldi.

Fed'in faiz indirimlerine dair belirsizliğin ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişelerinin etkisiyle dün düşüş kaydeden endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında toparlanma gösterdi.

New York Fed Başkanı John Williams'ın iş gücü piyasasının zayıflamasıyla kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söylemesi piyasalardaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

İstihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise azaldığını belirten Williams, para politikasının ılımlı şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğünü aktardı.

Williams, "Dolayısıyla, politika duruşunu nötr aralığa daha da yaklaştırmak için federal fon oranı hedef aralığında yakın vadede ek bir ayarlama için hala alan görüyorum. Böylece iki hedefimizin gerçekleştirilmesi arasındaki denge korunabilir." ifadelerini kullandı.

New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70'in üzerine çıktı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı

Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

"Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Galerideki yangın 2 can aldı: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.