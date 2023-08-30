New York Borsası, Fed'in faiz artırımlarına ara verebileceği beklentisiyle yükseldi

New York borsası, son ekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ara verebileceğine yönelik beklentilerle günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 34.890,24 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artarak 4.514,87 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,54 kazançla 14.019,31 puana yükseldi. ABD'de zayıf gelen ekonomik verilerin Fed'i daha fazla sıkılaşmaya gitmekten alıkoyacağına ilişkin beklentilerle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.