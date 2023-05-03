New York borsası Fed'in faiz artırımının ardından düşüşle kapandı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına devam etmesi sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,8 azalışla 33.414,24 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,7 azalarak 4.090,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kayıpla 12.025,33 puana indi.

Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan para politikası kararları sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 500 baz puan yükseltmiş oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte "ılımlı bir büyüme" kaydettiğine işaret edilerek iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

"Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin açıklamadan çıkarılması dikkati çekti.???????

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, bugün faiz artırımlarının durdurulması yönünde bir karar almadıklarını belirterek faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını bildirdi.

Bankacılık sektöründeki son gelişmelere değinen Powell, sektördeki koşulların mart ayının başından bu yana büyük ölçüde iyileştiğini, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dirençli olduğunu söyledi. Powell, bankacılık sektöründeki koşulları izlemeye devam edeceklerini anlattı.

Powell, kararlarını gelen verilerin toplamına ve bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine dayanarak toplantıdan toplantıya alacaklarını belirterek, "Daha fazla para politikası kısıtlaması gerekirse daha fazlasını yapmaya hazırız." dedi.

Öte yandan, makroekonomik veri gündemi de takip edilirken, ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda 296 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de nisanda aylık bazda 0,7 puan artışla 51,9'a yükselirken, beklentilerin üzerine çıktı.