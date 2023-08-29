New York Borsası, Fed'in faiz artırımına ara vereceği beklentisiyle yükseldi

New York borsası, iş gücü piyasasına yönelik son verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) eylülde faiz artırımlarına ara vereceğine dair beklentilerin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 290 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,85 artışla 34.852,67 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,45 artarak 4.497,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,74 kazançla 13.943,76 puana yükseldi.

ABD'de zayıf gelen ekonomik verilerin Fed'i daha fazla sıkılaşmaya gitmekten alıkoyacağına ilişkin beklentilerle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı temmuzda 8 milyon 827 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Art arda 3 aydır düşüş kaydeden açık iş sayısı, söz konusu dönemde Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, iş gücü talebinin bir ölçütü olan açık iş sayısındaki düşüşün, Fed'in para politikası sıkılaşmasının ardından iş gücü piyasasının kademeli olarak yavaşladığını gösterdiğini kaydetti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi de ağustosta aylık bazda 7,9 puan azalışla 106,1 gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Söz konusu verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,11 ve 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,87 seviyelerine kadar geriledi. Tahvil faizlerindeki düşüş teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 86'ya çıktı.

Öte yandan kripto para birimi Bitcoin, ABD'de federal mahkemenin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto varlık yönetimi şirketi Grayscale'in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu reddetme kararını bozmasının ardından yüzde 7'ye yakın değer kazandı.