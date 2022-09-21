New York borsası, Fed'in agresif faiz artırımının ardından düşüşle kapandı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) yüksek enflasyona karşı üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi sonrası günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,70 azalışla 30.183,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,71 azalarak 3.789,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,79 kayıpla 11.220,19 puana indi.

Fed'in agresif faiz artırımının ardından endeksler, kapanışta negatif bir seyir izledi.

Politika faizini üçüncü kez 75 baz puan artışla 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 aralığına çıkaran Fed, gelecek ayki toplantılarda da faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağını yineledi.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan banka, bu yıla dair enflasyon tahminini yükseltirken, büyüme beklentilerini düşürdü. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 5,2'den yüzde 5,4'e çıkaran Fed, ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahminini ise sert bir revizyona giderek yüzde 1,7'den yüzde 0,2'ye indirdi.

Banka, fonlama oranına ilişkin medyan beklentisini ise 2022 için yüzde 3,4'ten yüzde 4,4'e, 2023 için yüzde 3,8'den yüzde 4,6'ya ve 2024 için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltti.

Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonu düşürmeye güçlü şekilde kararlı olduklarını ve "iş tamamlanana kadar devam edeceklerini" belirtti.

Enflasyonun geride bırakılması gerektiğini vurgulayan Powell, "Keşke bunu yapmanın acısız bir yolu olsaydı ama yok." değerlendirmesinde bulundu. Powell, büyük ölçüde daha yavaş bir büyüme dönemini görme olasılığının oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

Sıkı para politikasının etkilerini enflasyon üzerinde görmek istediklerini aktaran Powell, erkenden para politikasının gevşetilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fed'in faiz kararının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,6'ya kadar yükseldi.