New York Borsası, Fed Başkanı Powell'ın Konuşması Öncesi Düşüşte

New York borsası, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan yapacağı konuşma öncesi günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,34 azalışla 44.785,50 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 azalarak 6.369,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kayıpla 21.100,31 puana geriledi.

Fed'in Kansas City şubesi ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde başlayan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Fed Başkanı Powell'ın yarın ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesine ilişkin Jackson Hole'de yapacağı konuşma beklenirken analistler, Powell'ın açıklamalarında Bankanın faiz oranları konusundaki gelecek yol haritasına ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.

Powell'ın konuşması öncesi diğer Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack yarın bir para politikası kararı alacak olsalar faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeyeceğini ifade etti.

Hammack, enflasyonun yükseliş eğilimde olduğunu belirterek, "Elimdeki bilgilerle, eğer toplantı yarın olsaydı faiz oranlarını düşürmek için bir gerekçe görmezdim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin ticaret politikalarının ekonomik etkileri ise veriler ile şirket bilançolarında izlenirken, tüketicilerin harcamalarına dair daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar ABD'li perakende şirketlerinin finansal sonuçlarını değerlendirmeye devam etti.

Ülkenin büyük perakende şirketlerinden Home Depot, Target, Lowe's ve TJ Maxx'in ana şirketi TJX'in finansal sonuçlarının karışık bir tablo ortaya koymasının ardından bugün de Walmart bilançosunu açıkladı.

Walmart, tarifelerden kaynaklanan maliyetlerin artmaya devam ettiğini belirtmesine rağmen yıl geneli için kar ve satış beklentisini yükseltti. Ancak 3 aylık dönemde geliri beklentileri aşsa da karı beklentilerin altında kalan şirketin hisseleri yüzde 4,5 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ağustos ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerini aştı.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise ağustosta 53,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.