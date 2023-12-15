New York Borsası Faiz İndirimleriyle Yükseldi

New York borsası, faiz indirimlerinin gelecek yıl başlayacağına yönelik iyimserlikle günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artışla 37.248,35 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artarak 4.719,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kazançla 14.761,56 puana çıktı. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide 'yumuşak iniş' umutlarını desteklemesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

New York borsası, faiz indirimlerinin gelecek yıl başlayacağına yönelik iyimserlikle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artışla 37.248,35 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artarak 4.719,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kazançla 14.761,56 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de açıklanan verilere göre, perakende satışlar kasımda azalış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,3'lük artış kaydetti.

Ülkede "tatil sezonu" olarak adlandırılan ve kasım ile aralık aylarını kapsayan döneme güçlü bir başlangıç yapıldığına işaret eden perakende satış verileri, 2024'te ekonomide "yumuşak bir iniş" gerçekleşeceğine dair yatırımcıların güvenini de artırdı.

Fed'in çarşamba günü açıkladığı para politikası kararlarının ardından bankadan yapılan tahminlerin gelecek yıl üç kez faiz indirimine gidilebileceğini ortaya koyması sonrası ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün altında indi.