New York Borsası, Faiz İndirim Beklentileriyle Yükseldi

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair beklentilerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,44 artarak 46.448,27 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,55 artışla 6.705,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,69 kazançla 22.872,01 puana çıktı.

Fed'in aralıkta faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiler güçlenirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Piyasalardaki pozitif hava, yapay zekayla ilişkili teknoloji şirketlerinin hisselerini de destekledi. Broadcom'un hisseleri yüzde 11, Tesla'nın hisseleri yüzde 6,8, Alphabet'in hisseleri yüzde 6,3, Meta'nın hisseleri yüzde 3,2, Amazon'un hisseleri yüzde 2,5, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2 ve Apple'ın hisseleri yüzde 1,6 değer kazandı.

New York Fed Başkanı John Williams'ın geçen hafta iş gücü piyasasının zayıflamasıyla kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söylemesi, piyasalarda risk iştahını artırmıştı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins ise hafta sonu Fed'in bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarının düşürülmesi konusunda tereddütlü olmak için nedenler gördüğünü belirtti.

Bugün de Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasına dair endişelerine değinerek, aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapılmasını savunduğunu ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasında ani bir bozulmanın enflasyonun alevlenmesinden daha olası ve yönetilmesinin daha zor olduğunu düşündüğünü söyledi. Daly, gelecek ay faiz oranlarının düşürülmesini desteklediğini kaydetti.

Analistler, faiz indirimine yönelik söylemlerin artmasına rağmen Fed'in gelecek ayki para politikası toplantısında üyeler arasında fikir ayrılıkları olabileceğine dair risklerin devam ettiğini söyledi.

ABD'de federal hükümetin kapanması dolayısıyla yayımlanması aksayan eylül ayı üretici fiyat endeksi ve perakende satış verilerinin bu hafta açıklanacağına işaret eden analistler, söz konusu verilerin Fed'in gelecek politikalarına dair daha fazla ipucu verebileceğini belirtti.