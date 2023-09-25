New York Borsası Faiz Endişeleriyle Düşüşle Başladı

New York borsası, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin endişeler tahvil faizlerinde yükselişe neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5'e kadar çıktı.

New York borsası, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 azalarak 33.907,59 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalışla 4.310,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 kayıpla 13.172,54 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) geçen haftaki toplantısının ardından faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına dair endişeler sürerken, pay piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Fed, geçen hafta politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakmasına karşın yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyalini vermişti.

Analistler, Fed'in projeksiyonu ve Banka yetkililerinin yönlendirmelerinin faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Fed yetkililerinden "şahin" tonlu açıklamalar gelmeye devam ederken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bugün verdiği bir röportajda, faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalacak gibi göründüğünü ifade etti.

Faiz oranlarındaki artışa rağmen ABD ekonomisinin resesyondan kaçınmasının mümkün olduğunu aktaran Goolsbee, yine de birçok risk olduğunu kaydetti.

Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin endişeler tahvil faizlerinde yükselişe neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5'e kadar çıktı.

Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek 2023 mali yılının bitimine günler kalırken analistler, Kongre'de bütçeye ilişkin gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu belirtti.