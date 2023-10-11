New York Borsası Enflasyon Verisi Öncesi Yükselişle Tamamlandı

New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 33.804,87 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,43 artarak 4.376,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 artışla 13.659,68 puana yükseldi. ABD'de yatırımcılar yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verisini beklerken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 33.804,87 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 artarak 4.376,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 artışla 13.659,68 puana yükseldi.

ABD'de yatırımcılar yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verisini beklerken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan üretici enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" yorumların ardından 16 yılın en yüksek seviyelerinden gerileyen tahvil faizleri, beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonuna rağmen düşük seyrini korudu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,56'ya geriledi.

Fed'in bugün yayımlanan son toplantısına ait tutanaklar ise ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin bankayı temkinli olmaya ittiğini ortaya koydu.???????

Tüm Fed yetkililerinin "dikkatli şekilde ilerleyecek konumda bulundukları" konusunda aynı fikirde olduğu belirtilen tutanaklarda, genel olarak ekonomik görünüme ilişkin hala yüksek derecede belirsizlik bulunduğu aktarıldı.

Tutanaklarda, tüm yetkililerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefine doğru indiğinden emin olunana kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller finansal piyasalardaki sıkılaşmanın Fed'in faiz oranlarıyla ilgili daha fazla adım atmadan önce ne olacağını "izleyip görmesine" izin verebileceğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyondaki düşüş durmadıkça Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine gerek olmadığını belirtti. Bostic, "Bugün faiz oranları konusunda daha fazla bir şey yapmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, piyasalarda dikkatlerin yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinde olduğunu ve verinin Fed'in gelecek politika hamlelerine ilişkin daha fazla ipucu sağlayacağını belirtti.