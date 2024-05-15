New York Borsası Enflasyon Verileriyle Yükselişe Geçti

New York borsası, ABD'de enflasyonun nisanda aylık bazda beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 39.615,10 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 5.263,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 kazançla 16.601,14 puana yükseldi.

Enflasyon ve perakende satış verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

Öte yandan ülkede bugün açıklanan bir diğer önemli veri olan perakende satışlar ise nisanda aylık bazda yatay bir seyir izledi.

Analistler, verilerin Fed'e bu yıl birden fazla faiz indirimine gitmesi için de daha fazla alan sunduğunu belirtti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali eylül ayı için yüzde 53 olarak fiyatlandı.

Veriler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36'ya geriledi.

Dolar endeksi de verilerin ardından yaklaşık yüzde 0,31 azalışla 104,57 seviyesine inerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,22 artışla 1,084 seviyesine tırmandı.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 2 bin 369 dolara yükseldi.