New York borsası yatay seyirle açıldı

Güncelleme:
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından açılışta yatay seyir izledi. Dow Jones endeksi hafif artış gösterirken, yatırımcılar şirket bilançolarını değerlendiriyor. ABD Başkanı Trump, Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini vurguladı.

NEW New York borsası, enflasyon verilerinin ardından güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artarak 49.616,95 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.977,41 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,01 artışla 23.735,12 puana yükseldi.

Yatırımcılar enflasyon verileri ile şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

ABD'de özel sektör istihdamı, 20 Aralık'ta sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 11 bin 750 yükseldi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyon verilerinin "düşük" olduğuna işaret ederek, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini ifade etti.

Powell, hafta sonu Adalet Bakanlığından "cezai iddianame" tehdidi aldığını belirterek, bu tehdidin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne sürmüştü.

Analistler, bu durumu Trump'ın Fed'e faiz oranlarının düşürülmesi konusunda baskı yapma girişiminde "bariz bir tırmanış" olarak değerlendirmişti.

Kurumsal tarafta, ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri, bugünkü bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesi sonrasında yatay seyirle güne başladı.

Beklentilerin biraz altında gelir açıklayan hava yolu şirketi Delta Air Lines'ın hisseleri ise yüzde 2 geriledi.

Bu hafta içinde Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley de bilançolarını yayımlayacak.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
500

