New York Borsası Enflasyon Verileriyle Yatay Seyirle Başladı

New York borsası, ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 33.705,68 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalarak 4.394,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalışla 13.645,37 puana indi. Piyasalar, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini bekliyor.

New York borsası, ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalışla 33.705,68 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalarak 4.394,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalışla 13.645,37 puana indi.

Geçen hafta beklenenden az artış kaydeden istihdam verisine rağmen ücret artışının beklenenden güçlü gelmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz artırımı yapma olasılığına ilişkin endişeleri artırmasının ardından pay piyasalarında yeni haftanın açılışında yatay bir seyir izlendi.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

ABD'de bilanço sezonunun da bu hafta başlayacağını aktaran analistler, JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup gibi ülkenin büyük bankalarının ikinci çeyrek bilançolarının takip edileceğini bildirdi.