New York Borsası Enflasyon Verilerinin Ardından Karışık Seyirle Tamamlandı

ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerinin karışık sinyaller vermesi sonrası New York borsası karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalışla 34.575,53 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 4.467,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 artışla 13.813,58 puana çıktı. Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında Fed'in politika faizini sabit tutacağı öngörülmeye devam edildi.

New York borsası enflasyon verilerinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalışla 34.575,53 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artarak 4.467,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 artışla 13.813,58 puana çıktı.

ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerinin karışık sinyaller vermesi sonrası pay piyasalarında da karışık bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artış gösteren TÜFE, Haziran 2022'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti.

Aynı dönemde değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Çekirdek enflasyon, aylık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken, yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini yüzde 97 ihtimalle sabit tutacağı öngörülmeye devam edildi.