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New York Borsası Enflasyon Verileri Sonrası Yükselişle Tamamlandı

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesi açıklanan enflasyon verilerinin ardından New York borsası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,48 artışla 36.577,94 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,46 artarken Nasdaq endeksi yüzde 0,70 kazançla yükseldi.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) para politikası kararları öncesi açıklanan enflasyon verilerinin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,48 artışla 36.577,94 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 artarak 4.643,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 kazançla 14.533,40 puana yükseldi.

Yatırımcılar Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi enflasyon verilerini değerlendirirken pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4 artarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Bu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Fed'in bu yılki son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar piyasaların odağında yer alırken analistler, bankanın politika faizini sabit tutmasının beklendiğini ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak üretici enflasyonuna ilişkin verilerin de takip edileceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta ise yazılım şirketi Oracle'ın hisseleri, şirketin gelirinin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 12'nin üzerinde düştü.

Ayrıca, petrol fiyatlarının yüzde 4'e yakın düşmesiyle Exxon Mobil ve Chevron'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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