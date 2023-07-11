New York Borsası Enflasyon Verileri Öncesi Yükseldi

New York Borsası, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,93 artışla 34.261,42 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,67 artarak 4.439,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 kazançla 13.760,70 puana çıktı. Piyasalarda dikkatler ABD'de yarın açıklanacak haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Söz konusu veri öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentileri aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olurken, analistler yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin enflasyondaki düşüşün devam edip etmediğine ışık tutacağını ve faiz oranlarının bundan sonraki seyrine ilişkin ipucu vereceğini belirtti. Öte yandan, ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) Microsoft'un bilgisayar oyunu geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere başvuru yaptığı mahkemede Microsoft lehine karar verildi. Microsoft'un Activision'ı satın alma anlaşmasının önündeki engelin kaldırılmasının ardından Activision Blizzard'ın hisseleri yüzde 10'u aşkın değer kazandı.